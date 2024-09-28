Космический корабль Маска с россиянином на борту успешно стартовал

Фото: Reuters/Steve Nesius

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Александр Горбунов стал членом команды Crew Dragon на пути к МКС.

Космический корабль Crew Dragon, созданный компанией SpaceX, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску, стартовал к Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в сообщении на официальном портале NASA. Известно, что на борту аппарата находился космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов и его коллегой из США Ник Хейг.

Ракета-носитель Falcon 9 вылетела с мыса Канаверал в 20:17 по московскому времени. Стыковка с МКС намечена на 29 сентября. По московскому времени она должна состояться уже 30 сентября в 0:30.

Прежде сообщалось, что впервые в истории покорения внеземного пространства непрофессиональные астронавты вышли в открытый космос. Это сделали двое из четырех членов экипажа. Аппарат, при этом, пришлось разгерметизировать, чтобы миссия состоялась.

Ранее 5-tv.ru писал, что экипаж Crew Dragon с космонавтом Борисовым на борту вернулся с МКС на Землю. Россиянин, а также его коллеги, американка Жасмин Могбели, датчанин Андреас Могенсен и японец Сатоси Фурукава, провели на орбите почти 200 суток. Они успешно выполнили десятки научных экспериментов.