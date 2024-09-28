Фото: © РИА Новости

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Пресс-секретарь главы киевского режима Никифоров сообщил, что официальное объявление последует за нанесением ударов.

Первыми о разрешении Украине бить западным оружием вглубь России узнают сами россияне. Такое заявление сделал пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, слова которого приводит «РБК-Украина».

«А уже потом будет сделано официальное объявление», — добавил Никифоров.

Радиостанция LBC на днях сообщила, что США и Великобритания намерены в ближайшие недели тайно разрешить Украине бить своим оружием вглубь России. Хотя по сути разрешение они могут дать только себе самим: известно, что только западные специалисты могут направлять такие удары при помощи своих спутников, а также обучить украинцев обращаться с высокотехнологичной техникой.

«Великобритания и США собираются дать согласие в частном порядке, изменение позиции будет подтверждено только после ударов первых ракет», — говорится в материале.

Также сообщается, что окончательное решение может быть принято на полях Генеральной Ассамблеи ООН. При этом в Белом доме обеспокоены тем, что разрешение на удары внутрь России может навредить предвыборной кампании кандидата от демократов Камалы Харрис.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Запад отреагировал на изменение ядерной доктрины РФ, объявленное президентом страны Владимиром Путиным.