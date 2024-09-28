Задержан владелец взорвавшейся в Дагестане АЗС

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Мурад Магомедов; Telegram/Следком/sledcom_press; 5-tv.ru

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Трагедия в Махачкале унесла жизни 13 людей.

Владелец заправки в Дагестане, где 27 сентября произошел взрыв и пожар, унесшие жизни 13 человек, был задержан и допрошен. Об этом сообщает Следственный комитет России (СК РФ) в своем Telegram-канале.

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 238 УК РФ… задержан фактический владелец автозаправочной станции Марат Джанхуватов. Подозреваемый допрошен. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — сказано в сообщении ведомства.

Взрыв на АЗС, расположенной на выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета, прогремел около 18 часов 27 сентября. По данным МЧС, после случившегося огонь охватил площадь в 500 квадратных метров.

По последнем данным, в результате взрыва на АЗС погибли 13 человек, включая троих несовершеннолетних. Последним из-под завалов достали тело 16-летнего подростка. Отмечается, что под завалами могут оставаться люди.

В результате взрыва полностью разрушено здание самой АЗС, а техстанция и столовая объяты пламенем. Повреждения получили два легковых автомобиля и грузовик.

Ранее 5-tv.ru писал, что пожар на месте взрыва АЗС в Махачкале ликвидирован.