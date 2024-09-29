Есть другие методы: эксперт предостерег от частой перезагрузки гаджетов
Преподаватель программирования Ситнов: телефон не требует частой перезагрузки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Выключать и включать устройство без надобности нехорошо для его дальнейшего состояния.
Перезагружать телефон при любой проблеме категорически нельзя. Об этом преподаватель Московской школы программирования Кирилл Ситнов заявил 7Дней.ru.
Любой гаджет с некоторой периодичностью дает кратковременный сбой в работе. Многие владельцы техники решают любую проблему с помощью перезагрузки устройства, но так поступать неверно.
На самом деле заново запустить телефон необходимо лишь в двух ситуациях. Первая — утечка памяти. При скачивании приложений, устройства запрашивает разрешение на их работу в фоновом режиме. Благодаря этой функции приходят оповещения в то время, когда человек не использует гаджет. Когда в телефоне останется мало свободного места, он может начать зависать как раз из-за этой функции.
Вторая причина — несовместимость приложения и устройства. Не все разработчики удачно адаптируют свой продукт так, чтобы его можно было использовать на всех гаджетах.
Перезагрузка является сложным процессом для телефона, хоть человеку и кажется, что это не так и устройство всего лишь выключается и включается. На самом деле внутри него происходит большое количество операций. Поэтому не стоит мучить технику по-любому поводу.
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