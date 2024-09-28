ХАМАС заявило о едином фронте с «Хезболлой» после убийства Насраллы

Фото: Reuters/Aziz Taher

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Лидер шиитского движения погиб 27 сентября после атаки Израиля на Ливан.

Палестинское движение ХАМАС заявило о создании единого фронта совместно с ливанским шиитским движением «Хезболла» после убийства его лидера Хасана Насраллы во время удара Израиля по Ливану.

«Мы, члены движения ХАМАС, и перед лицом этого сионистского преступления и резни, должны возобновить нашу абсолютную солидарность и встать вместе с братьями из „Хезболла“ и исламского сопротивления в Ливане», — заявили представители ХАМАС.

В ХАМАС отметили, что встанут на защиту мечети Аль-Акса вместе с «Хезболла».

Также палестинское движение заявило, что скорбит в связи с кончиной Насраллы, который «ушел как мученик» в битве «Потоп Аль-Акса».

Ранее 5-tv.ru писал, что армия Израиля сообщила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы при ударе по Бейруту. Он был убит при ударе по командному центру «Хезболлы» в Бейруте, который израильская армия нанесла вечером 27 сентября. Слухи о смерти Насраллы поползи еще вчера, однако иранские СМИ опровергали эту информацию.