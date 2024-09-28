РФ и Буркина-Фасо подписали соглашение о неразмещении первыми оружия в космосе

Фото: Telegram/Мария Захарова/MariaVladimirovnaZakharova

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Подписание документа состоялось на полях мероприятий по линии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Главы МИД России и Буркина-Фасо — Сергей Лавров и Карамоко Жан-Мари Траоре — подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Подписание документа состоялось на полях мероприятий по линии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке.

После этого министры иностранных дел двух стран провели совместные переговоры.

Данный документ был инициирован Россией. Его цель — прекратить гонку вооружений в космосе.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Сергея Лаврова о немедленном прекращении «спирали насилия» на Ближнем Востоке, которая дестабилизирует обстановку не только в упомянутых регионах, но и в Средиземном море, в Персидском заливе и в целом на севере Африки. Глава МИД России заявил, что за последний год убиты свыше 40 тысяч жителей Палестины.