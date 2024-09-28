«Вызвали маму к директору»: Елена Борщева о самом безбашенном поступке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Как проходили школьные будни актрисы?

Актриса Елена Борщева рассказала о своем самом «безбашенном» поступке в школьные годы. Хотя артистка и не была сложным подростком, но однажды ее маму все же вызвали к директору. Подробностями истории Елена поделилась в беседе с 5-tv.ru на премьере фильма «Маме снова 17».

«Это было в восьмом классе. Я взяла сказку „Конек-Горбунок“ и переписала ее на комедийный лад с матерными словами. И пустила по всему классу — весь класс смеялся, и мы сорвали урок ОБЖ. В результате маму вызвали за то, что ее дочь сорвала урок», — признается актриса.

Елена подчеркнула, что это был «самый ужасный» поступок за все время обучения в школе.

К слову, звезда юмористических шоу с удовольствием ходила в школу и, на удивление многим подросткам, не любила каникулы. Однако в учебном учреждении случались и неприятные эпизоды, так как ее нередко дразнили за неординарную внешность. Защищаться от нападок сверстников у Борщевой получалось с помощью юмора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что артисты рассказали об этапах взросления.