Два россиянина погибли в результате крушения вертолета Ми-8 в Пакистане

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Предположительно, авария произошла из-за технических неисправностей воздушного судна.

В результате крушения вертолета Ми-8 в Пакистане погибли двое российских пилотов. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Воздушное судно потерпело крушение в округе Северный Вазиристан в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. По последним данным, на борту находились 14 человек, шестеро из которых погибли. Восемь раненых доставили в объединенный военный госпиталь Таль.

По предварительной информации, авария произошла по техническим причинам и не имеет никакого отношения к вопросам безопасности. Предположительно, вертолет разбился из-за того, что его хвостовой винт ударился о землю во время аварийной посадки.

Вертолет принадлежал пакистанской компании по разведке и добыче нефти Mari Petroleum Limited. По факту произошедшего проводится проверка. Подробности случившегося уточняются.

Личности погибших российских летчиков пока не раскрываются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о крушении частного вертолета Robinson 44 в Архангельской области. На борту воздушного судна находились двое мужчин, которые решили отправиться на рыбалку. Как выяснилось, полет был не согласован, поэтому родственники обратились в полицию не сразу. Обломки вертолета обнаружили в болоте неподалеку от места взлета. Находившиеся на борту мужчины погибли.