Совфед одобрил закон об оплате неиспользованных отгулов: что изменится

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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До этого проект приняла Госдума. В силу он вступит с 1 марта 2025 года.

Совет Федерации одобрил закон об оплате неиспользованных отгулов при увольнении сотрудника. Также вводится ограничение до одного года на срок действия отгула с момента его получения. Что в связи с этим меняется для работников, в комментарии «Вечерней Москве» рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

Она напомнила, что по Трудовому кодексу работа в выходной или праздничный день оплачивается сотруднику выше или компенсируется предоставлением отгула.

Однако на практике работники часто копят отгулы и, бывает, увольняются, не успев воспользоваться ими. При этом текущее законодательство не обязывает работодателя компенсировать работнику отгулы при увольнении.

«То есть если в случае с неиспользованным отпуском при увольнении работодатель выплачивает компенсацию, то в случае с накопленными отгулами такой обязанности у руководства нет», — пояснила Яковлева.

Теперь, по ее словам, подобный подход будет считаться незаконным, и работодатель будет обязан при увольнении работника оплатить ему все неиспользованные отгулы по примеру неиспользованного отпуска.

Ранее 5-tv.ru Госдума приняла закон о компенсации за неиспользованные отгулы, который вступит в силу с 1 марта 2025 года.