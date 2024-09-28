Житель Курской области закрыл собой жену от украинского дрона и погиб

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Мужчина регулярно развозил гуманитарную помощь односельчанам — в тот роковой день он отправился за очередной партией.

Бывший правоохранитель по имени Александр, который возил гуманитарную помощь односельчанам, погиб в Курской области, закрывая собой жену от беспилотника ВСУ. Об этом сообщила его знакомая, жительница села Большое Солдатское Галина Сидорова в разговоре с РИА Новости.

Галина рассказала, что Александр регулярно помогал жителям населенного пункта. Он лично навещал их, выяснял потребности. Затем Александр отправлялся в Курск, где закупал все необходимое. В день трагедии он ехал за очередной партией гуманитарной помощи.

«Он поехал не той дорогой, как обычно, а решил проскочить через Горянку, и дрон упал. Он закрыл собой жену — его насмерть, жена в тяжелом состоянии. Ее отправили в Москву, сказали, наверное, глаза не будет у нее», — рассказала Сидорова.

По словам собеседницы агентства, сын погибшего на данный момент служит по контракту в Сирии. Галина также подчеркнула, что Александр был добрым человеком, на чьи похороны в Курске собралось большое количество людей.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские силы нанесли групповой удар по аэродромной инфраструктуре ВСУ.