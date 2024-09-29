Психолог назвала пять ошибок, которые могут привести к разрыву отношений

Фото, видео: www.globallookpress.com/Mauricio Jordan de Souza Coelho; Личный архив Елены Щербаковой; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Первые трудности возникают уже по окончании букетно-конфетного периода. Важно вовремя распознать их и устранить.

Отсутствие доверия и интимной близости, а также еще три частых ошибки могут привести к разрыву даже самых крепких отношений. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала психолог Елена Щербакова.

Она напомнила, что все отношения проходят несколько этапов. В начале, когда действует сильная влюбленность, оба партнера готовы не замечать недостатков, уступать и оказывать знаки внимания друг другу. Однако, когда букетно-конфетный период заканчивается, появляются трудности, связанные с тем, что партнеры начинают видеть друг друга реальными, без розовых очков.

«Зачастую в этот период отношения распадаются. Но если они развиваются дальше, то часто партнеры начинают совершать ошибки, которые накапливаются, создают напряжение и разрушают связь между ними», — отметила психолог.

Так, первая ошибка — это игнорирование потребностей и желаний партнера, что может вызвать у него чувство неудовлетворенности и разочарования. По наблюдениям Щербаковой, для мужчин основная потребность в отношениях — это уважение и признание их значимости, а для женщин — ощущение себя желанной, прекрасной и нужной.

Вторая ошибка — отсутствие доверия. В отношениях между мужчиной и женщиной важны искренность и доверие, тогда как ревность, подозрение и недостаток уверенности в партнере могут разрушить даже самые крепкие союзы.

«Причиной недоверия могут быть неуверенность в себе, комплексы, чувство ревности, а также негативный опыт в прошлом. То есть человек сталкивался с предательством близких людей, поэтому сейчас подозрительно относится ко всем, с кем вступает в отношения», — пояснила психолог.

Третья ошибка — отказ признавать свои ошибки и извиняться. По словам Щербаковой, это одна из самых распространенных ошибок, поскольку большинство из нас в детстве приучили к тому, что ошибка — это плохо, поэтому признать ее означает признаться в том, что ты плохой.

«Однако ошибки помогают нам развивать отношения и позволяют по-новому взглянуть на партнера. И если наша ошибка причинила вред близкому человеку, то очень важно признать это и попытаться компенсировать ущерб — извиниться, исправить, что можно, и найти решение проблемы. А отказ брать на себя ответственность за свои поступки может вызвать у партнера чувство несправедливости и обиды», — предупредила психолог.

Четвертая ошибка — это игнорирование физической близости, которая играет важную роль в поддержании крепких отношений. По словам Щербаковой, интимная близость тесно связана с эмоциональной и позволяет создать безопасное пространство, в котором можно быть уязвимым и открыто говорить о своих чувствах. И если один из партнеров перестает уделять ей внимание, это может привести к отдалению и разрыву отношений.

Наконец, пятая ошибка — это постоянное сравнение своих отношений и партнера с другими союзами и людьми. Это может подорвать уверенность и вызвать чувство недостаточности в партнере.

«Все рассмотренные ошибки могут возникать, как по отдельности, так и в комплексе. Важно вовремя распознать их и работать над исправлением, чтобы сохранить и укрепить отношения», — заключила Щербакова.

Ранее 5-tv.ru рассказал о главных причинах расставаний влюбленных пар.