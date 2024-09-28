«Более 80 бомб»: подробности ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы

Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh; 5-tv.ru

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Информацию о его смерти подтвердили в пресс-службе ливанского движения.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбросила более 80 бомб при ликвидации в Бейруте лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом сообщается в материале издания Ynet.

«На штаб-квартиру „Хезболлы“ было сброшено более 80 бомб», — уточнил автор статьи.

По информации издания, вес одной бомбы, использовавшейся в операции по ликвидации Насраллы, достигала одной тонны. Удары наносили истребители F-15l.

Вечером 27 сентября израильские ВВС нанесли мощный ракетный удар по столице Ливана — Бейруту. Главной целью атаки был лидер «Хезболлы» Хасан Насралла. Информацию о смерти главы движения подтвердили в «Хезболле».

Конфликт между Ливаном и Израилем

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа. «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ — объекты движения «Хезболла».

На протяжении боевые действия то затухали, то разгорались вновь. Стороны конфликта продолжали наносить друг по другу удары. Позднее, 17–18 сентября 2024 года в результате серии взрывов пейджеров, раций и телефонов, по данным ливанского министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлах».

По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. 23 сентября Израиль объявил о начале военной операции «Стрелы севера», в рамках которой, как утверждают израильские власти, наносятся удары по инфраструктуре движения «Хезболла».

С 17 сентября под израильскими атаками в Ливане погибли более 1,5 тысячи человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Генассамблее ООН арабские делегаты покинули зал заседаний.