Будет петь: Ирина Понаровская не стала отменять концерт после смерти сына

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Выступление пройдет 30 октября.

Заслуженная артистка РФ Ирина Понаровская, несмотря на смерть единственного сына, не стала отменять свой концерт, который состоится 30 октября в Петербурге. Об этом сообщает издание KP.RU.

Выступление артистки пройдет в БКЗ «Октябрьский» после 40 дней со дня смерти ее сына Энтони Родда. Не исключено, что концерт будет посвящен его памяти.

Сейчас певица остается в Москве вместе со своей невесткой и двумя внуками. До трагедии она часто приезжала из Санкт-Петербурга, где сейчас живет, к семье Энтони, чтобы провести время с близкими.

О смерти 39-летнего Энтони Родда, стало известно 20 сентября. У него осталась супруга и двое детей. Мужчина находился дома, когда почувствовал себя плохо. Жена вызвала скорую, но спасти его медики не смогли.

Отпевание состоялось в храме иконы Божией Матери «Знамение» в Переяславской слободе. Понаровская была убита горем. По данным СМИ, она рыдала над гробом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что во время похорон сына Ирины Понаровской произошел скандал.