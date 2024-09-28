Семьям погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выделят по миллиону рублей

Фото: Гаджибалаев Гянжеви/ТАСС

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Пострадавшие получат от 250 до 500 тысяч.

Семьи погибших при взрыве на автозаправочной станции (АЗС) в Дагестане получат по одному миллиону рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.

Пострадавшие же получат от 250 до 500 тысяч рублей, добавил он.

«Правительство региона уже вчера предложило вариант по мерам поддержки. <…> По одному миллиону рублей мы выделяем семьям погибших и от 250 тысяч до 500 тысяч — пострадавшим в зависимости от травм», — сказал глава региона журналистам.

Взрыв на АЗС, расположенной на выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета, прогремел около 18 часов 27 сентября. По информации пресс-службы МЧС, в результате ЧП разгорелся пожар, пламя охватило площадь в 500 квадратных метров. Заправка оказалась полностью разрушена. Были также серьезно повреждены техстанция и столовая, расположенные рядом с заправкой.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 13 человек.

Сегодня, 28 сентября, в Дагестане объявлено днем траура.

Ранее 5-tv.ru сообщал о ходе поисково-спасательных работ после взрыва на АЗС в Махачкале.