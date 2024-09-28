«Всегда хотел детей»: Болгар поделилась семейными снимками с Дуровым

Фото: www.globallookpress.com/lukomore. org

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Бывшая возлюбленная основателя Telegram уверяет, что ее трое детей от него. И, судя по снимкам, это действительно так.

Ирина Болгар, предполагаемая мать троих детей от основателя Telegram Павла Дурова, познакомилась с ним через общих знакомых. Об этом она рассказала в своем личном блоге и опубликовала совместные фотографии с миллионером.

По словам Болгар, их история любви началась в 2012 году. С Дуровым они быстро нашли общий язык из-за интереса к йоге. Они часто проводили время вместе и могли разговаривать часами.

Павел Дуров с детьми от Ирины Болгар. Instagram*/missbolgar

Болгар отметила, что до 2017 года она с Дуровым жила в съемной квартире в Санкт-Петербурге. В этот период у них родились трое детей.

«Павел всегда хотел иметь много детей, и это желание было обоюдным. Павел даже настаивал на том, чтобы у нас были еще дети, в 2021 и 2022 году, незадолго до нашего окончательного разрыва. Но это желание уже не было взаимным с моей стороны. Я отказалась», — рассказала Болгар.

Также она часто публикует совместные фотографии с Павлом, и как он проводит время с детьми.

Ранее 5-tv.ru сообщил, Ирина Болгар претендует на имущество Павла Дурова.

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