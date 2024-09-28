В Норильске из-за возгорания на руднике эвакуируют свыше 360 человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Причины произошедшего установит специальная комиссия.

На руднике «Скалистый» в Норильске Красноярского края произошло возгорание. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По словам собеседника, сотрудники рудника заметили задымление 28 сентября около 13:30 по местному времени. В этот момент на смене находилось порядка 365 сотрудников, всех их успешно эвакуировали из шахт.

По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал. На место происшествия прибыли спасатели, в настоящий момент они ликвидируют возгорание.

Причины ЧП установит организованная на месте происшествия комиссия.

Ранее 5-tv.ru сообщал о ЧП, которое произошло на руднике «Пионер» 18 марта. Под землей оказались сотрудники подрядной организации, специализирующейся на горнопроходческих и горнокапитальных работах.

Операция по спасению горняков длилась до 1 апреля. Все это время специалисты делали все возможное, чтобы вызволить застрявших горняков, в том числе пробурили несколько разведывательных скважин. Однако горная вода заполнила все выработки, бурение новых скважин грозило обвалом. В результате произошедшего погибли 13 горняков.