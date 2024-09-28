«Жесткие меры»: Сергей Меликов о работе по контролю за АЗС в Дагестане

Сергей Меликов рассказал о работе по контролю за АЗС в Дагестане

Фото, видео: Гаджибалаев Гянжеви/ТАСС; 5-tv.ru

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Глава республики указал, что владелец заправки должен нести ответственность за безопасность граждан.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что после произошедшего в прошлом году взрыва на АЗС руководство республики определило жесткие меры по соблюдению техники безопасности владельцами заправки, однако многие из них все равно их нарушают. Как итог - накануне произошел новый взрыв на АЗС, унесший жизни 13 человек. Об этом он сообщил журналистам.

Меликов также подчеркнул, что владельцы АЗС должны нести ответственность за безопасность граждан. Однако они систематически не соблюдают предписанные нормы, подвергая людей опасности.

«Я тогда определил, что достаточно жесткие меры должны быть по соблюдению требований безопасности владельцами всех заправок. У нас в Махачкале есть АЗС, которая примыкает к дорожному автополотну и вплотную к жилому дому. Как вы думаете, она работает? Она работает. А почему? Потому что у владельца есть решение суда. Нести ответственность должен владелец заправки, перед людьми, которым он создает угрозу», — сказал Меликов.

Ранее в Дагестане прошли массовые проверки на автозаправочных станциях после инцидента со взрывом на АЗС Махачкалы, произошедшем 27 сентября. По итогам мероприятий были засвидетельствованы 4,5 тысячи нарушений требований безопасности.

В Ростехнадзоре заявили, что одним из самых распространенных видов нарушений стала, в частности, установка дополнительного резервуара для хранения сжиженного углеводородного газа, которого нет по проекту, и размещение площадки для слива сжиженного углеводородного газа с нарушением проектной документации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спасатели ищут людей под завалами после взрыва на АЗС в Махачкале.