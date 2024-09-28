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Необходимо придерживаться нескольких простых правил, чтобы обезопасить себя от развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Всемирный день сердца — праздник, целью которого является информирование населения об опасности сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), было принято отмечать в последнее воскресенье сентября, однако позже за ним закрепилась определенная дата — 29 сентября. Подробнее об истории, целях и традициях этого праздника — читайте в материале 5-tv.ru.

История Всемирного дня сердца

Всемирный день сердца (World Heart Day) впервые был организован в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца (World Heart Federation, WHF). Эту акцию поддержали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО и другие значимые организации. Первоначально он отмечался в последнее воскресенье сентября, а с 2011 года у него фиксированная дата — 29 сентября.

Цель праздника — повысить осознание в обществе опасности, которая вызвана эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний в мире, а также инициировать всеобъемлющие профилактические меры в отношении ишемической болезни и мозгового инсульта во всех группах населения. Всемирный день сердца проводится под девизом «Сердце для жизни».

Традиции Всемирного дня сердца

В эту дату по всему миру проводят многочисленные лекции, семинары и пресс-конференции, на которых эксперты информируют людей о необходимости профилактики ССЗ.

Под сердечно-сосудистыми заболеваниями понимают группу болезней сердца и кровеносных сосудов, в которую входят:

Ишемическая болезнь сердца;

Болезнь сосудов головного мозга;

Болезнь периферических артерий;

Ревмокардит;

Врожденный порок сердца;

Тромбоз глубоких вен и эмболия легких.

На сегодняшний день самая распространенная причина смертей и инвалидности — именно сердечно-сосудистые заболевания. Ежегодно они уносят жизни порядка 20,5 миллиона человек.

В России ко Всемирному дню сердца также приурочено множество информационных мероприятий, на которых гражданам рассказывают о том, как предотвратить развитие подобных заболеваний. Также во многих российских городах в честь этой даты проводят бесплатные медицинские осмотры. Врачи учат людей распознавать инсульт и оказывать первую помощь.

В этот день в России также традиционно стартует Национальная неделя здорового сердца. В рамках этой программы проходит множество просветительских мероприятий, мастер-классов и бесплатных тренировок с профессиональными спортсменами, которые показывают желающим упражнения для сохранения здоровья сердца.

Как избежать сердечно-сосудистых заболеваний

По словам кардиологов, главным фактором, который вызывает ССЗ, — это неправильный образ жизни. Отсутствие физической активности, употребление большого количества вредной пищи и вредные привычки способствуют развитию подобных заболеваний.

Однако есть ряд простых правил, соблюдая которые можно предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Учитесь справляться со стрессом

«Все болезни от нервов», — наверное, каждый человек не раз в жизни слышал эту фразу. В ней есть очень большая доля правды, поскольку именно сильные эмоциональные встряски, в особенности хронический стресс, провоцируют возникновения ишемической болезни сердца или сердечного приступа.

Полностью укрыться от стресса невозможно, но каждый может научиться контролировать свое эмоциональное состояние. Начните заниматься дыхательными практиками, медитируйте, чаще гуляйте на свежем воздухе. Найдите себе занятие по душе и приступайте к нему, когда чувствуете себя разраженным.

Питайтесь правильно

Правильное питание не предполагает полный отказ от сладкого, жирного и соленого, а лишь ограничивает его потребление до разумных порций. Вредная пища негативно влияет как на сердце, так и на сосуды, что рано или поздно точно приведет к той или иной форме ССЗ.

Добавьте в свой рацион больше зелени, фруктов, овощей, орехов, а также свежего мяса и рыбы. Не переедайте, не ешьте перед сном и пейте больше чистой воды.

Не забывайте о спорте

Никто не призывает вас стать олимпийским чемпионом, однако полный отказ от физической активности негативно сказывается на здоровье всего организма. Сердечно-сосудистая система, как и мышечная, любит регулярные активности.

Абсолютно любой человек может найти себе спорт по душе. Это может быть как простая утренняя зарядка, так и танцы, лыжный спорт, велосипед, либо регулярные походы в фитнес-клуб.

Высыпайтесь

Недосыпание может серьезно сказаться на здоровье, привести к гипертонии или сердечному приступу. В современном бешеном графике многие люди забывают, что здоровый сон должен длиться как минимум шесть часов, а в идеальном случае — восемь. Чтобы засыпать легче, стоит изменить свою рутину перед сном.

Откажитесь от кофе во второй половине дня, гораздо лучше попить травяной чай. За два часа до сна лучше не смотреть телевизор и не играть в компьютер, а принять горячую ванну, почитать книгу или погулять на свежем воздухе.

Минимизируйте вредные привычки

Совершенно очевидно, что курение и употребление алкоголя негативно сказываются на здоровье. Эти вредные привычки оказывают очень сильную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. В идеале — от всего подобного стоит полностью отказаться.

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