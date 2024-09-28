«Я чувствовала его присутствие»: Карину Кросс сильно напугал домовой

Карину Кросс утверждает, что в ее квартире живет три домовых

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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По словам звезды, такого поведения со стороны потусторонних сил она раньше не наблюдала.

У блогера Карины Кросс в квартире есть три домовых, с которыми она живет уже долгое время, но один раз ночью они ее очень сильно напугали. Своей мистической историей она поделилась в интервью экстрасенсу Владу Череватому.

По словам звезды, эти трое домовых стали жить с ней после того, как она съехалась со своим бойфрендом по имени Дмитрий. Раньше с ней жил только один потусторонний дух, но оказалось, что у ее парня их было целых два, и теперь они живут все вместе.

«Я чувствовала его присутствие», — говорит она про своего одного домового.

При этом, если ее мистическое существо отличалось спокойным нравом, то духи со стороны Дмитрия были громкими, и могли что-нибудь учудить. Например, они роняли сушилки, хлопали дверьми или даже прятали вещи своих хозяев. Чтобы как-то их задобрить, Кросс всегда наливала им стакан молока и насыпала конфеты.

Однако эти домовые не так сильно их беспокоили, утверждает блогер. Но до определенного момента.

Один раз ночью пара услышала из своей комнаты звуки, доносящиеся с кухни. Они отчетливо услышали, как кто-то стал бить по тарелкам, чего раньше никогда не было.

Карина вместе с Дмитрием проследовали на место, но каково же было их удивление, когда они не заметили ни одной тарелки, о которые кто-то мог ударять столовыми приборами. Они решили устроить уборку, так как подумали, что домовые были недовольны беспорядком.

После уборки пара вновь улеглась в кровать, но уже спустя несколько мгновений они вновь услышали точно такие же звуки, которые отчетливо доносились с кухни.

«Это очень страшно было», — вспоминала блогер.

Послушав эту увлекательную историю, Череватый дал свое объяснение этой ситуации. По его словам, Кросс охраняют высшие силы, так как всю жизнь она оказывается на грани смерти.

К таким людям обычно приставляются подобные сущности, и никакой опасности от них ждать не стоит. Что касается такого поведения домовых, то они просто так дают о себе знать, утверждает экстрасенс.

«Это то, что тебя оберегает. Это оно подает знаки», — говорит Череватый.

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