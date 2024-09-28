Власти Украины сообщили о поражении административного здания в Киевской области
Фото: Zuma\TASS/ ТАСС
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Повреждения получил и один объект энергетической инфраструктуры.
В Киевской области повреждено административное здание. Об этом сообщил начальник военной областной администрации Руслан Кравченко в Telegram-канале местной власти.
«В одном из населенных пунктов повреждены хозяйственное и административное здания», — уточняется в сообщении.
Также глава военной администрации Полтавской области Филипп Пронин сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры.
«В Полтавской области сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры», — написал он в своем Telegram-канале.
Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.
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Российские силы в рамках спецоперации наносят удары исключительно по объектам энергетики на Украине, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК).
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