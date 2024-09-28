Власти Украины сообщили о поражении административного здания в Киевской области

Фото: Zuma\TASS/ ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Повреждения получил и один объект энергетической инфраструктуры.

В Киевской области повреждено административное здание. Об этом сообщил начальник военной областной администрации Руслан Кравченко в Telegram-канале местной власти.

«В одном из населенных пунктов повреждены хозяйственное и административное здания», — уточняется в сообщении.

Также глава военной администрации Полтавской области Филипп Пронин сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры.

«В Полтавской области сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры», — написал он в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

В ходе выступления на Генассамблее ООН президент* Украины Владимир Зеленский признал уничтожение всех тепловых электростанций на Украине. По его словам, также уничтожена часть гидроэлектростанций.

Российские силы в рамках спецоперации наносят удары исключительно по объектам энергетики на Украине, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президентские выборы на Украине могут состояться уже в 2025 году.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.