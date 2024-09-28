Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 13

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Спасатели извлекли из-под завалов тело 16-летнего парня.

Количество погибших в результате взрыва на автозаправочной станции (АЗС) Махачкалы увеличилось до 13 человек, сообщает корреспондент «Известий» Мурад Магомедов с места трагедии.

Спасатели извлекли из-под завалов тело 16-летнего парня. В МЧС России также подтвердили, что на месте случившегося обнаружен еще один погибший.

Также 5-tv.ru публикуют кадры с места событий, на которых видно, как тело погибшего загружают в машину скорой помощи.

Взрыв на АЗС, расположенной на выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета, прогремел около 18 часов 27 сентября. По информации пресс-службы МЧС, в результате ЧП разгорелся пожар, пламя охватило площадь в 500 квадратных метров. Здание самой станции разрушено полностью.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сегодня, 28 сентября, в Дагестане объявлено днем траура.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на заправках Дагестана выявлено 4,5 тысячи нарушений требований безопасности. В Ростехнадзоре заявили, что одним из самых распространенных видов нарушений стала, в частности, установка дополнительного резервуара для хранения сжиженного углеводородного газа.