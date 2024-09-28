Александра Урсуляк о перевоплощении в жестокую Салтычиху: «Исторический персонаж»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СЕРГЕЙ ЛАНТЮХОВ; 5-tv.ru

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Как актриса вживалась в роль помещицы-убийцы на съемках сериала «Екатерина. Взлет»?

Актриса Александра Урсуляк призналась, что ей было легко вжиться в роль жестокой помещицы Дарьи Салтыковой на съемках проекта «Екатерина. Взлет». Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru на премьере сериала «Последний богатырь. Наследие».

Александра отметила, что снималась в проекте всего три дня и не сталкивалась с какими-либо сложностями в процессе работы. Кроме того, команда не добивалась внешнего сходства актрисы с персонажем.

«Я знаю про Салтычиху, конечно. Но мы не добивались не внешнего сходства. Это был исторический персонаж, но мы ни особо старались выгрызть больше, чем надо», — рассказала она.

Актеры, исполняющие отрицательных персонажей, нередко сталкиваются с хейтом со стороны зрителей. Однако Александра призналась, что не получала негатива в свой адрес.

«Я знаю огромное количество негативных персонажей, за которых зрители наоборот болеют, следят и ждут, чтобы у них все мерзкие дела получились — так тоже бывает», — подчеркнула она.

Помещица Дарья Салтыкова, роль которой исполнила Урсуляк, вошла в историю как изощренная садистка и серийная убийца нескольких десятков подвластных ей крепостных крестьян.

«Кровавая барыня» расправлялась с ними за малейшие провинности: избивала, обливала кипятком, морила голодом, порола до смерти или вырывала волосы раскаленными щипцами. Причем, среди ее жертв были не только взрослые, но и дети.

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