Нашла замену бывшему мужу? Нюша прокомментировала слухи о новом романе
Певица Нюша опровергла слухи о том, что у нее появились новые отношения
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Поговаривали, что певица встречается с предпринимателем Эдуардом Стерликовым.
Певица Нюша опровергла слухи о том, что она встречается с бизнесменом. Сейчас у нее нет отношений. Об этом звезда рассказала во время программы на музыкальном телеканале.
Недавно в Интернете стали распространяться сведения о том, что певца после развода нашла себе нового бойфренда в лице предпринимателя Эдуарда Стерликова. По словам артистки, у нее есть ухажеры, в том числе и этот бизнесмен, но пока ни с кем она отношений не планирует.
«Мне кажется, я не готова к новым отношениям», — сказала Нюша.
Она отметила, что ей потребуется время, чтобы продолжить выстраивать отношения в первую очередь с самой собой.
Однако у певицы есть список качеств и требований к будущему избраннику. Он должен быть состоятельным, получать больше одного миллиона в месяц, щедрым, образованным, любить спорт и животных.
Кроме того, желательно, чтобы он был не сильно младше ее. Также для певицы важно, чтобы будущий возлюбленный осыпал ее цветами.
Ранее 5-tv.ru сообщил, почему Нюша сменила имидж после развода.