Ольга Якубович: в ближайшие три года Россию ждет стремительное развитие

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ольга рассказала, чего ожидать в ближайшие три года.

Финалистка 22-го сезона «Битвы экстрасенсов» Ольга Якубович в интервью Владу Череватому сделала прогноз будущего России. По ее словам, страну ждет величие, и уже в ближайшие три года произойдет ее стремительное развитие.

«Россия будет развиваться, укрепляться и выходить очень быстро на новый уровень. Перспектива колоссальная и очень масштабная. Мне кажется, это чувствуется в воздухе ежеминутно — набирающая плотность и пространство Россия», — заявила Ольга.

В своих предсказаниях Якубович также затронула тему будущего Украины. Она подчеркнула, что государство никогда не будет прежним, и уже сейчас в нем происходят значительные изменения. По всей видимости, имеется в виду успешная реализация целей специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

«Восстановление будет долгим, но процесс начинается уже сейчас», — резюмировала она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президентские выборы на Украине намечены на 2025 год. Отмечается, что кандидатом на пост президента может стать бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.