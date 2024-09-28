День работника атомной промышленности отмечают в России

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В этой сфере трудятся сотни тысяч специалистов, которые, в частности, обеспечивают светом и теплом города.

Профессиональный праздник 28 сентября отмечают работники атомной промышленности. В этой сфере трудятся сотни тысяч специалистов, которые создают ядерный щит страны, обеспечивают светом и теплом города и делятся передовыми технологиями с коллегами за рубежом. О последних достижениях атомщиков расскажет корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Тот случай, когда работа буквально «кипит». Электроды плавят сталь при температуре 1600 градусов. Даже рядом жарко словно в Африке. За процессом комфортно следить разве что из пультовой, где на полную работает кондиционер. Нажатиями кнопок сплав доводят до совершенства, в ковш добавляют примеси. Ответственность колоссальная, металл станет основой для ядерного реактора АЭС в Египте.

Это шумное событие, сопровождаемое тысячами искр, красиво называют «первой сталью». Сталь из двух ковшей поочередно заливается в огромную форму. Суммарная масса металла — около 200 тонн. После этого в вакуумном цеху его охладят до 600 градусов и уже будут придавать форму для будущих деталей реактора.

Многотонные черные и обожженные болванки уже через несколько часов превращаются в блестящие детали. Реакторное оборудование для Египта — это новейший российский проект.

Такие энергоблоки уже успешно работают на Ленинградской АЭС, Нововоронежской, Белорусской АЭС.

«Наш цех служит для того, чтобы заготовку, которая к нам поступила с кузнечного передела, обработать. Здесь происходят различные виды контроля, которые мы видим. Здесь происходит ультразвуковой контроль», — рассказал Василий Кудрявцев, руководитель плановой группы цеха 66 завода «АЭМ-Спецсталь» («Росатом»).

Здесь же в Петербурге демонстрируют части будущего реактора атомного ледокола «Ленинград» — судно нового поколения строят в Петербурге, и стройка впечатляет, высотой в 16-ти этажный дом. Гиганту ни по чем трехметровый лед, а его атомная установка, гордость промышленников, обеспечивает более года работы ледокола без захода в порт.

«Требования к металлу высокие, чтобы обеспечить минимум неметаллических включений, так как изделие эксплуатируется в ответственных местах», — рассказал Евгений Северин, начальник участка выплавки стали завода «АЭМ-Спецсталь» («Росатом»).

Каждая стройка атомщиков впечатляет. Проект «Прорыв», реализуемый в Сибири, это новый виток развития российской энергетики. На этом комплексе будут оттачивать работу принципиально новых реакторов.

«Это реактор, в качестве теплоносителя в котором применен расплавленный свинец. Подобные реакторы для нашей промышленности массово не используются. Это впервые», — сказал директор опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) АО «СХК» Дмитрий Зозуля.

Такой реактор на быстрых нейтронах обещает энергию без добычи урана и без опасности. Уже облученное топливо будут использовать повторно, а значит, никаких могильников отходов.

Тот случай, когда даже компьютеры — с приставкой супер, сверх, мега. Квантовая машина занимает несколько стоек и столов. Создание этого гиганта курирует корпорация «Росатом». Россия третья в мире после США и Австрии применила такую технологию. Компьютер не перебирает по очереди варианты, а сразу смотрит весь объем. Расчеты ускоряются в миллионы раз. Это позволит всего лишь за несколько часов придумывать молекулы лекарств от неизлечимых болезней, создавать новые виды топлива и материалов.

В лабораториях и пыльных шумных цехах российская атомная промышленность полна энергии.

«Это уже дело привычки, на самом деле. Как только пришел из армии, отец мне позвонил, говорит: „Есть местечко“. Пришел, увидел, полюбил. И вот уже 14 лет я здесь работаю», — рассказал старший мастер участка выплавки стали завода «АЭМ-Спецсталь» («Росатом»).

И недооценить их работу невозможно. Глядя на ледоколы, бороздящие Северный морской путь, на ядерный щит, надежно укрывающий нашу страну, на миллионы лампочек, ежедневно загорающихся в каждом доме.