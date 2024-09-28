Турнир по школьному гольфу прошел в подмосковном Дмитрове

Фото, видео: dmitrov-reg.ru; Администрация Дмитровского г.о; 5-tv.ru

Всего соревновались 16 команд. В каждой из них — четыре человека и тренер.

Элитный спорт становится доступнее даже для детей. Турнир по школьному гольфу прошел в Дмитрове. Под моросящим дождем 16 команд из Подмосковья состязались за звание лучшей. Чья клюшка била точнее — расскажет корреспондент «Известий» Максим Сироткин.

Это все для бизнесменов, аристократов и людей голубых кровей. Какими стереотипами только не обросла игра в гольф. Эти школьники готовы их развеять. Лига будущих чемпионов, уже пятые соревнования за всю историю детского гольфа Подмосковья.

Многие из них взялись за клюшку всего несколько месяцев назад, но уже показывают достойные результаты. Главное — спокойствие и выдержка.

«Гольф — это само по себе такое интересное занятие, то есть чувствуется такая же интрига, когда бьешь по мячу и хочется попасть за меньшее количество ударов. А когда ты попадешь с первого со второго раза, тебя переполняют эмоции. Ты очень рад, что ты становишься лучше и практикуешься», — заявил ученик 6-го класса Матвей.

Игрокам нужно пройти девять лунок с лучшим результатом, чтобы занять призовое место. Правила игры простые. По словам гольфистов, их придумали еще несколько веков назад, когда шотландские пастухи от скуки гоняли палкой круглые камни и забрасывали их в кроличьи норы.

«Играй мяч, как он лежит. Играй поле, как оно есть. Если невозможно ни то, ни другое, вызывай судью и поступай по справедливости», — отметил судья, вице-президент Московской областной федерации гольфа Максим Шокун.

Среди школьников соревнуются 16 команд. В каждой из них четыре человека и тренер. Он, кстати, тоже играет. Отдельно за медали борются юниоры, их задача — проявить себя в личном зачете.

«Здесь участвует более 130 детей. Мы наметили в течении оставшихся трех лет довести цифру до 100 секций. Многие пишут, что это большие затраты… Дети Московской области получают уроки по гольфу сегодня бесплатно», — подчеркнул президент Московской областной федерации гольфа Валерий Гаврилов.

Кроме того, для каждой школы выделяется инвентарь: от клюшек и мячей до специального покрытия.

«Что касается Щелковского района, у нас уже идет разговор о том, что гольф будет уроком физкультуры. То есть, основные моменты, оборудование — закупила школа, организовали площадки», — рассказала мама школьника Елена Гришкова.

Но одно дело играть на площадке и совсем другое — на настоящем поле для гольфа. На этот раз свои коррективы в игру вносят мелкий дождь и сильный ветер. Гольфисты в шутку говорят: погода «шотландская». В таких условиях соревнования только набирают градус.

«Погода чуть-чуть подпортила. Травка мокрая и мячик слегка застревать начинает, поэтому какие-то сложности уже возникли», — сказал тренер Владимир Смотров.

Несколько уроков преподали и нашим журналистам. Многие из этих ребят — профессиональные гольфисты, за плечами которых не один турнир. Максим, например, занимается с 6 лет. Несмотря на немалый опыт, признается: трудности на поле бывают регулярно, от этого никто не застрахован.

«Бывают сложности, когда ты попадаешь в воду, теряешь мячи и добавляются удары. Или в песок, из которого тебе тяжело выйти, потому что ты его не тренировал», — рассказал ученик 7-го класса Максим Химелени.

Большинство новичков говорят: «Бей дальше — будешь ближе к цели». Но для хорошего результата нужен грамотный расчет, а не сильный удар. Ведь мяч может попасть в деревья или, например, траву. Поэтому среди видов спорта, где есть физическая нагрузка, гольф — один из самых интеллектуальных.

11-летний Денис Джунг из Белоруссии в гольф играет с 5 лет. Говорит, папа сделал сюрприз и привел на поле немного поиграть. Теперь Денис — профессионал. На видео он еще скромничает и не подозревает, что выиграет и станет чемпионом среди юниоров.

«Сегодня весело очень было, зонтики летали. «Пока в «богги» иду. Плюс один удар к «пару», — сказал участник турнира из Белоруссии Денис Джунг.

Но на награждении многие не скрывают эмоций, всё как в большом спорте. Разбор полетов и работа над ошибками будут позже на уроках физкультуры. Сейчас время насладиться природой и пообщаться с новыми друзьями, среди которых, к слову, могут быть и будущие олимпийские чемпионы.