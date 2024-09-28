После взрыва АЗС в Махачкале превратилась в груду металла: причины, последствия и жертвы

В Дагестане 28 сентября объявили днем траура по погибшим при взрыве на АЗС

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В Дагестане 28 сентября объявили днем траура по погибшим.

На окраине Махачкалы в Дагестане вечером 27 сентября прогремел взрыв на автозаправочной станции (АЗС). Пламя охватило все постройки на заправке. Также были опасения вероятности повторного взрыва, так как рядом с эпицентром ЧП находились десять цистерн с топливом, которые могли вспыхнуть в любой момент. Все главное о произошедшем — читайте в материале 5-tv.ru.

Взрыв на заправке

Вечером 27 сентября, в районе 17:30, на окраине Махачкалы рядом с федеральной трассой произошел мощный взрыв на АЗС, после которого началось возгорание. Над местом ЧП поднялись клубы черного дыма. Очевидцы произошедшего бросились спасать пострадавших до приезда экстренных служб.

По данным МЧС, огонь охватил площадь в 500 квадратных метров. Предположительно, эпицентр взрыва находился возле кассы. У ближайшей к ней колонки в момент происшествия заправлялся автомобиль.

В результате взрыва и последовавшего за ним пожара было полностью разрушено здание самой АЗС, техстанция и столовая были уничтожены пламенем. Повреждения также получили два легковых автомобиля и грузовик.

В 19:40 пожар локализовали, примерно через два часа открытое горение было ликвидировано. МВД Дагестана призвало граждан не ездить в район происшествия.

На место происшествия прибыл глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Он подчеркнул, что региональные власти окажут помощь всем пострадавшим.

Также на территории Карабудахкентского района Дагестана после взрыва был введен режим ЧС. Сотрудники Роспотребнадзора тем временем проводят лабораторный мониторинг загрязняющих веществ в неподалеку от АЗС.

В связи с произошедшим 28 сентября объявлено днем траура по погибшим в республике.

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Пострадавшие

По последним данным, в результате взрыва погибли 12 человек, включая двоих детей. Пострадали свыше 20 человек.

Очевидцы происшествия рассказали, что обстановка на АЗС перед взрывом была обычной, они не заметили ничего подозрительного.

«Наступило время намаза, решил сделать намаз в молельной комнате на территории заправки. Вышел и произошел взрыв. Ничего не помню, кроме дыма и пыли. Нас вытащили, потом произошел второй взрыв и потом приехала скорая», — вспоминает пострадавший Абдулла Магомедов.

Родственники одной из пострадавших рассказали, что на момент взрыва она работала в столовой. Девушка находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Ее операция запланирована на ближайшее время.

Возбуждено уголовное дело

После взрыва на АЗС в Махачкале СУ Следственного комитета РФ по Дагестану возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Ход расследования поставлен на контроль руководителем следственного управления.

Кроме того, в Дагестане прошли массовые проверки на автозаправочных станциях. По итогам мероприятий были засвидетельствованы 4,5 тысячи нарушений требований безопасности.

В регионе зарегистрировано 678 заправочных станций. В Ростехнадзоре заявили, что одним из самых распространенных видов нарушений стала установка дополнительного резервуара для хранения сжиженного углеводородного газа, которого нет по проекту, и размещение площадки для слива сжиженного углеводородного газа с нарушением проектной документации.

Помимо этого, проверка зафиксировала, что на многих станциях нет сигнализаторов загазованности, пропущены сроки проведения экспертиз промбезопасности техустройств.

Последствия

Пламя охватило все постройки, которые находились на заправке. На кадрах видны масштабные разрушения, ничего не уцелело. Везде разбросаны обломки. На территории обвалились постройки, обломки разгребают оперативные службы, которые находятся на месте происшествия.

По словам корреспондента «Известий» Мурада Магомедова, который находился возле заправки от начала и завершения возгорания, основная опасность была в повторном взрыве.

Возле эпицентра находятся десять огромных цистерн с топливом, которые в любой момент могли взлететь на воздух и разнести ближайшую территорию.

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