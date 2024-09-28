После показа сахалинским школьникам видео с реальным абортом начата проверка

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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В ходе просмотра ролика подростки в ужасе от уведенного отворачивались и закрывали лицо руками.

По факту демонстрации ученикам школы на Сахалине видео с прерыванием беременности организована проверка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

«Прокуратурой Сахалинской области организована проверка по факту демонстрации школьникам видеосюжета с процессом прерывания беременности», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В ходе проверки будет дана оценка должностным лицам образовательного учреждения на предмет соблюдения законодательства. Также при наличии оснований будут приняты меры.

Данную лекцию проводили в актовом зале для учащихся 9-11 классов. Перед школьниками выступили участники и глава движения «Позитивный вирус» Вадим Жаров. Известно, что он также выступает на площадке религиозной организации христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Божья» в Ярославле.

«Нас встретили доброжелательные люди из организации „Позитивный вирус“. Сначала мы обсуждали вред наркотиков, потом говорили о жизненных ценностях и будущем. Дальше тема зашла про способы контрацепции. Нам рассказали, что может случиться при абортах, как лучше поступить в ситуации с нежелательной беременностью и как отказаться от полового акта», — рассказала школьница в беседе с 5-tv.ru.

По ее словам, организаторы предупредили всех о содержании ролика и попросили сразу выйти тех, кто не готов на такое смотреть. Однако не все, кто остался в зале, все-таки смогли досмотреть до конца ролик. Ученикам было неприятно то, что им показывали. Они отворачивались и закрывали лицо руками.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что суд продлил арест двум фигуранткам дела о торговле новорожденными в Москве.