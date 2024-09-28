На заправках Дагестана выявлено 4,5 тысячи нарушений требований безопасности

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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После взрыва на станции в Карабудахкентском районе республики власти инициировали масштабные проверки.

В Дагестане прошли массовые проверки на автозаправочных станциях после инцидента со взрывом на АЗС Махачкалы, произошедшем 27 сентября. По итогам мероприятий были засвидетельствованы 4,5 тысячи нарушений требований безопасности. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального министерства энергетики и тарифов в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, в регионе зарегистрировано 678 заправочных станций. В Ростехнадзоре заявили, что одним из самых распространенных видов нарушений стала, в частности, установка дополнительного резервуара для хранения сжиженного углеводородного газа, которого нет по проекту, и размещение площадки для слива сжиженного углеводородного газа с нарушением проектной документации. Кроме того, на многих станциях нет сигнализаторов загазованности, пропущены сроки проведения экспертиз промбезопасности техустройств.

Взрыв на АЗС, расположенной на выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета, прогремел около 18 часов 27 сентября. По информации пресс-службы МЧС, в результате ЧП разгорелся пожар, пламя охватило площадь в 500 квадратных метров. 11 человек погибли, среди них двое детей. Здание самой станции разрушено полностью, техстанция и столовая в огне. Повреждения получили два легковых автомобиля и грузовик.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 28 сентября в Дагестане объявлено днем траура.

Ранее, писал 5-tv.ru, врачи прооперировали мужчину, который хотел помочь пострадавшим при взрыве АЗС.