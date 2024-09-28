«Время свое берет»: Довлатову обидели поклонники

Довлатова заявила, что выглядит на 37 лет, с ней не согласились поклонники

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Ведущая заявила, что выглядит моложе своих лет.

Ведущая и актриса Алла Довлатова уверена, что выглядит моложе своих 50 лет. Об этом она заявила в соцсетях и столкнулась с волной хейта со стороны своих поклонников.

День рождения звезда отметила еще в августе, а чуть позже решила поделиться, что выглядит вовсе не на прожитые 50 лет, а на 37.

«Мне 50, но говорят, что я выгляжу на 37… Согласны?» — написала ведущая.

Согласны оказались не все.

Некоторые подписчики попытались просто заверить Довлатову, что она выглядит на свои годы, но это не мешает ведущей оставаться «красивой ухоженной женщиной», быть прекрасной. Пользователи писали, что ничего плохого в реальном возрасте звезды нет.

Другие были откровенно грубы.

«Выглядите на свой возраст, как ни крути. Время свое берет»;

«Вы себе льстите, Алла!» — язвительно комментировали заявление знаменитости ее подписчики.

Вступать в споры с хейтерами Довлатова не стала.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алла Довлатова худеет на сале. Точнее каждый день ведущей начинается с сала, огурца или яйца на завтрак.