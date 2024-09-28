Энергия на нуле: как побороть хроническую усталость и вернуть радость жизни

Фото, видео: 5-tv.ru

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Плохое самочувствие — это всегда повод обратиться к врачу. Но порой таким образом тело сигнализирует о проблемах с ментальным здоровьем.

Энергетический потенциал каждого человека очень велик. Люди способны на немыслимые подвиги. Так почему же временами им не хватает сил даже выбраться из-под одеяла. Если вы в течение долгого времени испытываете упадок сил не только в конце дня, что логично, но и прямо с утра после пробуждения, если пища не приносит ни удовольствия, ни приятного чувства насыщения и крепости тела, это говорит о так называемой хронической усталости.

Перманентная напряженность, состояние апатии и постоянного дискомфорта могут говорить о накопившейся тревоге, о внутреннем конфликте, который требует немедленных действий. Пришло время обратить на себя внимание и заняться ментальным здоровьем. Не забывая, разумеется, о здоровье физическом — регулярных чекапах, своевременной диагностике и корректном лечении симптомов тех или иных заболеваний.

О способах вернуть утраченную жизненную энергию в эксклюзивном интервью рассказала психолог Валерия Базарова.

«Обычно, когда болит тело, это указывает на то, что вы очень долго пребывали в каком-то конфликте с собой. Потому что крайняя степень дискомфорта — это психосоматика, это заболевание. Это нарушение процессов на уровне физики. Значит, на ментальном уровне, на психическом уровне очень давно не обращайте на себя внимание», — отмечает эксперт.

Задача № 1. Найти причину хронической усталости

Если вы засиделись в облаке негативных эмоций, и они начали мешать вам наслаждаться окружающим миром, начните с определения причины. Валерия Базарова рекомендует вести дневник реакций на происходящие события — глобальные и даже чисто бытовые. Важно проследить, какие эмоции вы чаще всего испытываете в течение дня, какие доминируют и что конкретно их вызывает.

Вооружитесь ручной с блокнотом и приступайте к фиксации каждого случая, спровоцировавшего страх, стыд, чувство вины или обиду, наоборот радость — любой негатив и позитив. Проанализировав записи, вы определите преобладающие эмоции и сможете проследить причинно-следственные связи. Может, вы часто получаете замечания от супруга, которые обезоруживают, заставляют стыдиться или злят. Осознавая свои переживания, вы сможете найти способ избежать или преодолеть их.

Если поймете, что не справляетесь сами, у вас как минимум появится четко сформулированный запрос на психотерапию. А может быть, понадобиться всего лишь уклоняться от неприятных разговоров с токсичным человеком в вашем окружении, и эмоциональный фон начнет выравниваться без посторонней помощи.

Задача № 2. Научиться слушать свое тело в тишине

«Очень важно уметь чувствовать себя, потому что сигналы тела обычно даются тихо. Тело — это ваше подсознание. Тело всегда намекает, когда что-то не так. Но большинство людей живут в иллюзиях, а значит, в разуме. Разум очень много шумит, разум действует громко, а тело — тихо. И здесь очень важно научиться пребывать в тишине, чтобы чувствовать свое тело», — учит психолог.

Следующим шагом станет отслеживание в течение дня своих триггеров — что дает вам энергию, а что забирает. Это только ваша ответственность. Поэтому порой трудно решиться на радикальные меры. Например, устроить себе детокс от токсичного окружения. Ведь в нем могут присутствовать и родственники, и друзья, и даже вторая половинка. Но на этапе восстановления надо сначала найти больное место, побыть сторонним наблюдателем, а уж потом приступать к урегулированию конфликтов с конкретными людьми.

«Составьте точный список, что восполнит вашу энергию в течение дня. Это могут быть разные мелочи. Например, вы любите кофе. А что если создать себе ритуал — вместо того, чтобы в свой рабочий перерыв находиться в неприятном обществе и вести неприятные беседы, остаться наедине с собой выпить этот прекрасный кофе и насладиться им? Таких ритуалов, таких знаний о себе у вас может быть много. Вы обязаны знать, что может восполнить вашу энергию», — говорит Базарова.

Задача № 3. Найти способы восполнить энергию и взять на себя ответственность за счастье

Многие полагают, что в их проблемах, в том числе психологических, виновны другие люди или внешние обстоятельства. Становиться жертвой превратностей судьбы или человеческого коварства бывает удобно, но неэффективно. Надежда, что после повышения зарплаты на нелюбимой службе вы начнете чувствовать себя комфортно — это иллюзия. Вы будете так же уставать и заставлять себя выходить из дома каждое утро. Просто с чуть большей суммой в кошельке.

«Пребывание в иллюзии — это бесконечное ожидание, что придет какой-то внешний фактор, какие-то внешние обстоятельства, и ваша жизнь изменится. Но это не так. Когда вы берете ответственность за свои состояния, четко знаете, что и кто может дать вам энергию, а кто и что может ее слить, вы являетесь сотворцом. У вас гармонизируется жизнь, а значит, ваша судьба становится более благополучной», — заключила психолог.

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