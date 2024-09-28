Су-34 нанес удар по позициям ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео, как Су-34 нанес удар по позициям ВСУ в Курской области
Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Также была уничтожена военная техника противника.
Экипаж Су-34 ВКС РФ ударил по скоплению пехоты и техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
При атаке применялись авиабомбы с универсальным корректирующим модулем УМПК. Разведка подтвердила — все цели были уничтожены.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.