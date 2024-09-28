Виктория Боня ответила на обвинения в «постановочном восхождении» на Манаслу

Фото: Instagram* / victoriabonya

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Подписчики не верят, что звезда самостоятельно покорила восьмитысячную вершину.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» и популярный блогер Виктория Боня уже не первый год покоряет горные вершины. Звезда увлеклась альпинизмом, планы у нее грандиозные, одной из поставленных целей она наконец достигла. Накануне теледива сообщила, что взошла на гору Манаслу в Гималаях — взяла свой первый восьмитысячник. В личном блоге Боня опубликовала фотодоказательства своего рекорда. На снимках она позировала на вершине с российским флагом в руках.

«Можете поздравлять меня! Мой первый восьмитысячник, гора Манаслу, 8163 метра… Я посвятила это восхождение всем женщинам. Мы — мягкая сила», — торжествовала Виктория.

Радость знаменитости разделили многие ее подписчики, поздравляли и искренне восхищались ее подвигом. Но не повсеместной эмпатией и экологичностью общения славится интернет, как известно. Хейтеры налетели мгновенно. Одни смеются над увлечением Бони и обвиняют в неоправданном риске. Нашлись и те, кто вовсе не поверил ее истории, предположив, что она инсценировала восхождение ради хайпа.

«Для Бони это просто невозможно, говорю как альпинист»;

«Постановочный фейк рассчитан на альтернативно одаренных идиотов, никогда не занимавшихся высотным альпинизмом и не совершавших восхождения. Клоуны»;

«Если бы не куча гидов и шерпов, которые контролировали каждый ее шаг, она бы там и осталась. Это не спорт, это уже просто прихоть», — написали комментаторы-мужчины.

Едкие замечания, очевидно, задели звезду, и она поспешила с ответом.

«Шерпы тож гибнут в горах! Нет никого, кто бы смог занести тебя под ручки в гору. Это не туристическая тропа. Мужчины, вы хоть в комментариях оставайтесь мужиками. Неловко за вас… Только чувак с перепелиными яйцами может оставлять девушке такой комментарий. И на гору меня носят, и за меня идут, и на вертолете меня закидывают. Вы явно не имеете никакого понимания, что такое восьмитысячник», — заявила Виктория.

Ранее, писал 5-tv.ru, Боня показала обгоревшее лицо и рассказала о тяжелом процессе акклиматизации в горах.

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