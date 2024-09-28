«Едем на рыбалку»: Башаров рассказал о последнем разговоре с Мадяновым

Башаров признался, что последний разговор с Мадяновым был о поездке на рыбалку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Звезда сериала «Солдаты» и многих других картин был похоронен в Подмосковье в присутствии друзей и коллег.

Марат Башаров незадолго до смерти Романа Мадянова созванивался с ним. Актеры планировали через несколько дней съездить вместе на рыбалку. Об этом Башаров рассказал NEWS.ru на церемонии прощания с Мадяновым.

«Я сказал: „Рома, я обещаю тебе, что мы с тобой через пару дней едем на рыбалку, едем на Оку“. Прошло буквально четыре дня, и Роман Сергеевич ушел. А вчера мы в память о Романе Сергеевиче поехали на Оку ловить рыбу. <…> Ничего не поймали, пусть вся рыба останется ему», — поделился актер.

Ранее 27 сентября заслуженного артиста России Романа Мадянова похоронили на кладбище в селе Малахово Раменского городского округа Московской области.

Церемония прощания с актером состоялась в соборе Архангела Михаила в подмосковном городе Бронницы. На ней собрались родные, друзья и коллеги покойного.

О смерти Мадянова стало известно 25 сентября. Он скончался в своем подмосковном доме в возрасте

62-х лет. Известно, что Мадянов боролся с онкологическим заболеванием.

Актер получил широкую известность благодаря своим ролям в сериалах «Солдаты», «Охота на изюбря», «Шаляпин», «Склифосовский», а также в фильмах «СуперБобровы» и многих других популярных проектах.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какой была последняя воля актера Романа Мадянова.