Яна Рудковская с шиком отметила день рождения младшего сына Арсения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Четырехлетний звездный наследник развлекался в компании любимых мультгероев.

В доме продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко большой праздник. Их младшему сыну Арсению исполнилось четыре года. В связи с этим важным событием знаменитости устроили пышное торжество — шикарное, как любит мама именинника, но все-таки детское. Малыш веселился в компании друзей и героев любимых мультфильмов.

В личном блоге Рудковская опубликовала кадры, снятые в день рождения Арсения. На празднике перед юными гостями выступали аниматоры в красочных костюмах и цирковые артисты с дрессированными животными. На свежем воздухе обустроили большую площадку с декорациями, надувными батутами и сотнями воздушных шаров. Дети прыгали, играли и участвовали в различных мастер-классах.

«С днем рождения, наш самый любимый директор Арсюша. Будь счастлив и здоров! Мы тебя очень любим! Тебе уже четыре годика, ура!» — подписала ролик продюсер.

Яна Рудковская — мама четверых детей, хотя не все они ей родные. В браке с бизнесменом Виктором Батуриным она родила сына Николая, а также воспитывала приемного сына Андрея. Его биологическая мать — первая супруга Батурина Юлия Салтовец.

От олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко у продюсера двое сыновей — 11-летний Александр, известный как Гном Гномыч, и Арсений. Младшенький появился на свет с помощью суррогатной матери. В семье мальчика в шутку величают директором из-за его сурового характера.

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