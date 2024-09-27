«Уничтожить всех»: ЦАХАЛ ударили по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте

Израиль нанес удары по штабу «Хезболлы» в Бейруте

Фото: Reuters/Ali Hankir

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Израиль планировал уничтожить руководство движения.

Израиль нанес серию ударов по штабу «Хезболлы» в Ливане. Об этом сообщает портал Al Arabiya.

Военные самолеты атаковали южные районы пригорода Бейрута. По предварительным данным, в результате обстрелов двое погибли и 76 человек получили ранения, 15 из них потребовалась госпитализация.

Как сообщает анонимный источник арабского портала, израильские удары были направлены на главу «Хезболлы» Хасана Насраллу. Отмечается, что он остался невредим.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил ООН, что операция против «Хезболлы» продолжается. А спустя всего несколько минут после заявления своего лидера, израильские военные продолжили наносить удары по территории Ливана.

«Мы продолжим уничтожать „Хезболлу“ до тех пор, пока все наши цели не будут достигнуты», — сказал Нетаньяху.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати призывает к прекращению огня. Он уверяет, что Израиль ведет «войну геноцида».

«Эта новая израильская агрессия доказывает, что израильскому врагу наплевать на все международные усилия и он призывает к прекращению огня», — заявил Микати.

Ранее 5-tv.ru писал, что три тысячи россиян готовятся к эвакуации из Бейрута.