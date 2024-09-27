Врачи прооперировали пострадавшего при взрыве на АЗС в Махачкале

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагедии, в которой погибли пять человек.

Врачи уже прооперировали одного из пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале. Об этом сообщили пресс-служба городской клинической больницы Махачкалы.

Отмечается, что жизни пострадавшего ничего не угрожает. По информации 5-tv.ru, всего при взрыве пострадали десять человек. Всех их экстренно госпитализировали. В настоящий момент медицинский персонал работает в усиленном режиме.

Взрыв на заправке при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета прогремел около 18 часов вечера. Также были повреждены здания молебной и столовой, расположенных рядом с заправкой.

По последним данным, в результате взрыва погибли пять человек, включая одного ребенка.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц» по факту смертоносных взрывов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какая обстановка царит на месте взрыва в Махачкале прямо сейчас.