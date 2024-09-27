СК возбудил уголовное дело по факту взрыва на АЗС в Махачкале

Фото: Telegram/СУ СК России по Республике Дагестан/dagestan_sledcom05

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На месте ЧП до сих пор полыхает пламя, известно о гибели нескольких человек.

По факту взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале, в результате которого погибли люди, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК России по Республике Дагестан.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении.

Ход расследования дела поставлен на контроль руководителем следственного управления.

Ранее стало известно, что взрыв произошел на АЗС, расположенной на выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета.

На месте разрушенной заправки до сих пор полыхает пламя. По данным МЧС, огонь охватил площадь в 500 квадратных метров. На его ликвидации работают четыре пожарных расчета, еще пять следуют на место.

По предварительной информации, в ЧП пострадали восемь человек, пятеро из них погибли. В результате взрыва полностью разрушено здание самой АЗС, а техстанция и столовая объяты пламенем. Повреждения получили два легковых автомобиля и грузовик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на АЗС в Махачкале прогремело три мощных взрыва.