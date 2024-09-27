Столичный суд продлил арест экс-замглавы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Симоненко

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Он обвиняется в организации покушения на убийство и умышленном уничтожении имущества.

Басманный суд Москвы продлил арест экс-заместителю главы краснодарского управления МЧС Сергею Симоненко до 4 ноября. Он обвиняется в организации покушения на убийство и умышленном уничтожении имущества. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Защита Симоненко ходатайствовала о более мягкой мере пресечения, не связанной с арестом. Всего по уголовному дело проходят шесть фигурантов.

Сергей Симоненко был задержан 1 августа и этапирован из Краснодара в Москву. В тот момент не уточнялось, какое именно дело возбуждено в отношении него.

Кроме того, у полковника внутренней службы обнаружили 250 миллионов рублей, свыше 20 транспортных средств и более 50 объектов недвижимости. Генпрокуратура России требует обратить это имущество в доход государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Кубани арестовали 35-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 12-летней девочки. Уточняется, задержанный накануне фигурант был доставлен в суд для избрания меры пресечения. Следствие ходатайствовало о его заключении под стражу.