Состоялось заседание комиссии Госсовета по энергетике

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Участники обсудили модернизацию и развитие энергокомплекса.

Энергосистему в каждом регионе будут готовить к лету так же тщательно, как и к зиме. Дабы не повторить печальный опыт, когда в жару без света остались миллионы жителей на юге в Приморье. Об этом говорили сегодня на заседании комиссии Госсовета по энергетике. Оно состоялось в рамках Российской энергетической недели.

Износ инфраструктуры в среднем достиг 70%. А от ее состояния, в конечном счете, зависит безопасность всей страны. Затронули и тему инновационных технологий. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Второй день энергетической недели: пленарные заседания, сессии, живые дискуссии, все очень энергично. Если накануне основным в повестке был международный трек, то сегодня здесь все больше говорят о внутрироссийских задачах.

Вот и заседание комиссии Госсовета по энергетике — это подробный анализ того, как нужно подготовить к стоящими перед страной амбициозными задачами ее кровеносную систему — энергетическую инфраструктуру. Алексей Дюмин обозначает проблемы в системе электроснабжения без купюр.

«От состояния и развития электросетевого комплекса нашей страны напрямую зависит и благополучие наших граждан, и развитие экономики и инвестиционная привлекательность региона, но самое главное, в целом, комплекс безопасности нашей страны», — говорит секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин.

Отечественный электросетевой комплекс сегодня насчитывает более 2,5 миллионов километров линий электропередачи, 600 тысяч подстанций. И члены совета обеспокоены: износ инфраструктуры в среднем по стране достиг 70%. А в некоторых регионах ситуация еще серьезнее.

«По нашей Якутии у нас число аварийных ситуаций возросло практически более чем в два раза. Износ сетевого хозяйства вырос с 50% до 57%. В климатических условиях Якутии это, конечно же, прямая угроза жизни людей», — заявляет глава Республики Саха Айсен Николаев.

Электросетевая инфраструктура нуждается в модернизации. Процесс и сейчас идет, но, видимо, недостаточными темпами. Этим летом без света оставались целые города.

«Мы помним недавнюю аварию на электросетях на юге страны, в Приморском крае, когда без света остались целые города и поселки. И президент Владимир Владимирович Путин на Восточном экономическом форуме сказал о необходимости реализовать конкретные шаги для того, чтобы такие происшествия больше не повторялись», — напоминает Дюмин.

Модернизация стоит денег, но члены комиссии уверяют: решения будут проработаны так, что устроят конечных потребителей.

«Здесь основной вопрос, который мы сейчас обсуждаем с федеральными органами исполнительной власти, это вопрос финансирования. У нас технологическое развитие — центр обработки данных, зарядная инфраструктура, электроотопление — они меняют профиль нагрузки, меняют ландшафт нагрузки», — говорит генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

И это следствие того, что потребление год от года растет. А это уже — позитивный сигнал. Если экономике нужно больше энергии, значит экономика развивается.

«Нам передали эффективную систему, единую энергетическую систему Советского Союза, которую строило предыдущее поколение, которая была взята многими странами как образец. Сегодня она практически исчерпала возможности с нашим ростом», — говорит министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

И теперь задача нашей страны ни больше ни меньше в том, чтобы построить новую энергетическую систему. По надежности и рентабельности она не должна уступать советской. Но ее мощности должно хватить не только нам, но и нескольким поколениям будущих россиян. И в этом смысл обсуждавшийся сегодня на полях форума стратегии развития ТЭК до 2050 года.

«Основная задача стратегии — это ответ на те вызовы, которые возникли перед нашей страной и в глобальной экономике смещение рынков, и санкции, эмбарго, и внутренние наши вызовы, что мы должны эффективно разрабатывать и трудноизвлекаемые запасы», — отмечает Цивилев.

А запасы — колоссальны. Только шельфовой нефти — разведано более 17 миллиардов тонн. Этого хватит более чем на 30 лет потребления в сегодняшнем режиме. Газа — 85 триллионов кубометров. Его хватит экономике России еще на 130 лет.

Однако модернизация генерирующих мощностей тоже в центре внимания. Вручную добывать электричество тоже можно, но разве что в качестве эксперимента. Для промышленной генерации у нашей страны есть гораздо более надежные и эффективные технологии.

Причем речь как про традиционные источники, так и про инновационные. Энергопереход по-прежнему на повестке. Но к нему нужно подойти обдуманно, а не как европейские коллеги.

«Конечно же, это было ошибкой. Германия отказалась от газа, нефти и атомной энергетики, не предложив ничего взамен. Это большой риск. Пока я жила в Австрии, мы постоянно обсуждали эти вопросы на круглых столах, даже армия была готова к сценариям полного затемнения, так как это уже не казалось научной фантастикой», — рассказывает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

И сейчас, опираясь на свой позитивный опыт и принимая во внимание ошибки соседей по земному шару, Россия строит новую энергетическую стратегию. Детали еще будут прорабатываться, но в профильном министерстве уже сформулировали ее миссию одной фразой — энергия жизни сейчас и в будущем.