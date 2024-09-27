Ни одной морщинки: Алсу показала себя без макияжа

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко;Instagram*/alsou_a; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певице 41 год, но она не выглядит на свой возраст.

Певица Алсу поразила поклонников своим внешним видом без макияжа. Видео после косметологической процедуры она опубликовала в своем личном блоге.

На днях артистка посетила клинику, где ей сделали очищение кожи, увлажняющий пилинг и биоревитализацию. В личном блоге она показала результат без макияжа и фильтров.

Алсу 41 год, но она не выглядит на свой возраст. Кроме того, поклонники не перестают поражаться и ее телу. Певица родила троих детей, но ее фигуре позавидует любая топовая модель.

Алсу призналась, несмотря на хорошую генетику, она и сама старается держать себя в хорошей форме — занимается спортом и соблюдает правильное питание. К примеру, каждое утро певица делает растяжку, отжимается 20 раз. Она не ест жирную пищу, но может позволить себе сладости.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Яна Абрамова ответил на обвинения Алсу.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ