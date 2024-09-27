«Угробили наш мир»: британцы негодуют из-за бессилия Байдена и глупости Харрис

EADaily: в Британии обвинили Байдена в кризисе на Ближнем Востоке и на Украине

Фото: www.globallookpress.com/Chris Kleponis

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Действующую американскую администрацию назвали худшей в истории.

Президент США Джо Байдена за годы у власти не восстановил глобального лидерства Америки, а подорвал безопасность на всей планете. Об этом заявил британский политический обозреватель Кон Кафлин, мнение которого приводит агентство EADaily.

По словам Кафлина, ярче всего неэффективность Байдена в качестве мирового лидера иллюстрирует переброска все большего количества американских войск на Ближний Восток, где разгорается конфликт между Израилем и «Хезболлой». Так, к уже действующему в Оманском заливе авианосцу «Авраам Линкольн» скоро присоединится еще один — «Гарри Труман», который в понедельник покинул порт в Виргинии в сопровождении двух эсминцев и крейсера.

Как пишет Кафлин, вместо того чтобы призвать к ответу стоящий за «Хезболлой» Тегеран, Байден «лез из кожи вон», чтобы возродить «изначально ошибочную» ядерную сделку. При этом американская администрация испортила отношениями с давними союзниками США — Израилем и Саудовской Аравией.

Это резко подорвало влияние Вашингтона, так как саудовцы переключились на сотрудничество с Россией и Китаем, а напряженные отношения Байдена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху не позволили США достичь прекращения огня в секторе Газа.

В результате Байден рискует покинуть Белый дом, не обеспечив прекращения огня в Газе и направив на Ближний Восток крупнейшие со времен вторжения в Ирак американские силы, резюмирует обозреватель.

Что касается ситуации на Украине, то вместо безоговорочной поддержки Киева Байден больше тревожится, как бы ненароком не спровоцировать президента РФ Владимира Путина, считает Кафлин. Аналитик упрекает американского президента в задержке отправки Украине ключевых вооружений и ограничении на их применение, тогда как российские войска упорно продвигаются вдоль всего восточного фронта.

Также обозреватель считает, что Путин вовсе не «дерзнул» бы начать спецоперацию, если бы не «катастрофический» вывод американских войск из Афганистана при Байдене летом 2021 года, что оставило неизгладимое впечатление необратимого упадка «великой державы».

Мнение Кафлина поддержали читатели The Telegraph, которые награждают Байдена, вице-президента США Камалу Харрис и возглавляемую ими американскую администрацию нелестными эпитетами.

«Слабый, нерешительный и к тому же на поводке у радикальных леваков— Джо Байден стал худшим президентом на нашей памяти. Трамп, может, гадкий эгоист, но нельзя отрицать, что он был лучшим президентом — причем как для самих США, так и для их союзников»;

«Ради нашего общего блага, только не Харрис! Надеюсь, пронесет»;

«Джо Байден угробил мир. Вот и все его наследие, точка»;

«Байден едва ли два предложения может связать, настолько он старый и немощный. Камала Харрис тоже — но потому что мозгов не хватает. В общем, впечатление не ахти»;

«А вот при Трампе никаких войн не было. Кот из дома — мыши в пляс. И бог его знает, что они еще вытворят, если в ноябре победит Харрис», — комментируют читатели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байден выделил Украине 375 миллионов долларов и кассетные бомбы.