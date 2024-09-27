Бородина показала, как наказывает своих дочерей: «Приходится принимать меры»
Бородина наказывает своих дочерей мытьем посуды в течение целой недели
Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков;Telegram /Ксения Бородина/ ksenia_borodina1; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Ведущая ответственно подходит к воспитанию детей.
Телеведущая Ксения Бородина показала в своем Telegram-канале видео, где она заставляет своих дочерей мыть посуду в качестве наказания за проступки.
«Воспитательные моменты. За плохое поведение отрабатывает на кухне. <…> Иногда приходится меры принимать», — подписала ролик ведущая.
Бородина ответственно подходит к воспитанию своих дочерей и не собирается их баловать. Все ее дети прекрасно знают, что за любую провинность им легко от мамы не отделаться.
На этот раз она решила поделиться с подписчиками в соцсетях не только счастливыми фотографиями себя и своей семьи, но и воспитательными моментами, которые не всегда приятны и часто остаются за кадром.
На этот раз печальная участь постигла восьмилетнюю дочь Теону, которая теперь одна будет мыть всю посуду в доме целую неделю.
Девочка, конечно, была не в восторге от такого наказания, и всем видом показывала звездной маме, что ей все это не нравится. В ответ на это Бородина лишь говорила дочери мыть посуду тщательнее.
«Хорошо сковородки нет», — подбадривала дочь знаменитость, намекая на то, что гора посуды в раковине могла быть гораздо больше.
Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая жена Николая Сердюкова родила сына. Экс-супруг и его новая девушка Ксения Бородина решили не поздравлять новоиспеченную мать.