Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

С 2022 года западные страны поддерживают киевский режим и мешают завершению конфликта.

Жители Москвы устроили митинг с требованием к Великобритании прекратить снабжать Украину оружием и деньгами. Эксклюзивные кадры публикует 5-tv.ru.

На улицы российской столицы вышли сотни людей с плакатами. Все они призывают власти Соединенного Королевства опомниться и перестать поддерживать нацистский режим, установившийся на Украине. По мнение москвичей, финансовая поддержка Киева является спонсированием терроризма.

Великобритания, как и страны Североатлантического альянса, снабжают с 2022 года киевский режим оружием, боеприпасами и деньгами. Таким образом западные страны, как ни раз заявляли эксперты, становятся третьей стороной конфликта, а также мешают его завершению.

Ранее 5-tv.ru передавал слова главы российского государства Владимира Путина об изменении в ядерной доктрине. В обновленной версии документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Уточнялось, что обновленная версия будет учитывать все возможные сценарии.