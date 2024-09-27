Фото: Полегенько Александр/ТАСС

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Противник в ходе боев на этом направлении понес большие потери — как в живой силе, так и в военной технике.

Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Мариновка в ДНР, сообщили в Минобороны страны.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобождены населенные пункты Украинск и Мариновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Так, на этом направлении спецоперации противник за неделю потерял до 3880 боевиков, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 американского производства, 27 автомобилей и 44 орудия полевой артиллерии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские силы освободили населенный пункт Украинск в ДНР.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.