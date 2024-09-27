«Обычная финансовая пирамида»: аналитик объяснил провал листинга Hamster Kombat

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Токен HMSTR дебютировал 26 сентября, но его стоимость уже упала до рекордно низкого показателя.

Листинг завершившейся в начале года игры Hamster Kombat обернулся полным разочарованием для большинства пользователей. О том, почему так произошло, рассказал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович в беседе с 5-tv.ru.

Игра Hamster Kombat стала весьма популярна в России, особенно среди подростков. Проект был запущен в марте, а к маю количество его пользователей составило порядка 60 миллионов, 24 из которых «тапали хомяка» ежедневно. По словам Калмановича, именно ее массовость и не позволила игрокам, «тапающим хомяка», получить обещанное богатство и перевести токены в реальные деньги.

«Давайте представим королевство, в котором решили раздать всю казну. Каждому не может достаться по казне, каждому жителю королевства достанется по монете. Также и здесь. В „хомяке“ было 300 миллионов участников, до дропа дошли 130 миллионов участников — это гигантское количество. Не может каждый из них получить миллионы», — объяснил эксперт.

Калманович сравнил Hamster Kombat с финансовой пирамидой. Но здесь люди теряли только свое время.

«Это просто распределение денег. Как в свое время было в системе МММ, обычная финансовая пирамида. Но в отличие от классической пирамиды, здесь не нужно было вкладывать свои средства. Единственное, что можно было потерять, это время», — отметил аналитик.

Hamster Kombat

Проект Hamster Kombat представляет собой симулятор криптобиржи. Согласно правилам, участники могут добывать виртуальные монеты с помощью быстрых нажатий на экран своего гаджета. Также есть возможность зарабатывать с помощью привлечения новых пользователей, просмотра рекламы и выполнения ежедневных заданий. На протяжении всего этого времени создатели обещали людям криптонаграды.

Токен HMSTR дебютировал 26 сентября на крипторесурсах Binance, Bybit, BingX и Bitget. Стоимость токена упала до рекордно низкого показателя — 0,008 доллара за токен. На премаркете цена составляла 0,012 доллара за токен.

По некоторым данным, большая часть игроков имела на руках около трех с половиной тысяч токенов. С учетом того, что один токен стоит меньше рубля, то заработки у самых старательных участников получились, мягко говоря, скромными.

Ранее 5-tv.ru писал, что за шифры в Hamster Kombat и можно ли заработать на игре.