Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Ron Adar; 5-tv.ru

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Глава киевского режима несколько дней находится в Штатах. Он уже успел выступить с трибуны ООН, а также стать причиной скандала между демократами и республиканцами.

Заправское голливудское шоу — именно так описал визит Зеленского в США посол России в Вашингтоне. По словам Анатолия Антонова, бывшему актеру не только дали выступить с трибуны ООН, но и провели экскурсию по кабинетам Белого дома, снова много наобещав.

«Здесь стараются умолчать, что главный результат подобной демонстрации „лидерства“ Америки — дальнейшее затягивание кризиса. Под аплодисменты местных политиков будет продолжать литься кровь солдат и мирных жителей. Взрываться мосты, школы и жилые дома. Это, видимо, и есть суть пресловутого „плана победы“ Зеленского», — заявил Антонов.

От своей агрессивной риторики США и НАТО по-прежнему не собираются отказываться. Сегодня стало известно, что альянс построит крупную военную базу прямо у границ России — в Финляндии, в небольшом городке Миккели. Расстояние до Петербурга оттуда по прямой — всего 300 километров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что власти США сняли с себя ответственность за поездку Зеленского на завод.