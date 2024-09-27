Незаконно пересекшим границу РФ иностранным журналистам грозит до 5 лет тюрьмы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

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ФСБ возбудила дела против двух репортеров из США и одного представителя румынского СМИ. Все они вели репортажи из Курской области, куда попали в сопровождении украинских боевиков.

До пяти лет лишения свободы грозит двум американским репортерам телеканала ABC и румынскому журналисту Нot News. Все они незаконно пересекли границу России в Курской области в сопровождении украинских боевиков и снимали репортажи в Судже. Всего с 17 августа за аналогичные преступления возбуждены дела в отношении 12 иностранных журналистов, заявили в ФСБ.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что французская журналистка незаконно посетила Курскую область.