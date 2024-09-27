Летели на рыбалку: появились фото с места крушения вертолета под Архангельском
Опубликованы фото с места крушения вертолета Robinson в Архангельской области
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Фото: Telegram/Северо-Западная транспортная прокуратура/sztproc
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Двое мужчин, находившихся на борту, погибли.
Обломки пропавшего частного вертолета Robinson 44 обнаружили в болоте в Архангельской области. Фото с места катастрофы опубликовала пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в своем Telegram-канале.
Обломки разбившегося под Архангельском Robinson 44.
По предварительной информации, 25 сентября вертолет вылетел из деревни Бычье в деревню Карандашевская. Полет был не согласован, поэтому о пропаже воздушного судна стало известно не сразу. Два дня спустя обломки вертолета обнаружили в болоте, в четырех километрах от Бычьего.
По информации 5-tv.ru, на борту находились два человека. Известно, что они отправились на рыбалку. Около семи вечера 25 сентября один из них отправил жене и другу сообщения, в которых рассказал о своих планах, однако больше на связь он не выходил.
Причина крушения вертолета пока не установлена.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что более десятка нарушений нашли в «Витязь-Аэро» после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке.