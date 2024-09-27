Смертельная отрава: родители отравившихся детей не проветрили дом после обработки от насекомых

Родители отравившихся детей не проветрили дом после обработки от насекомых

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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На телах погибших детей и шерсти котенка были обнаружены компоненты инсектицидного средства.

Компоненты инсектицидов обнаружили и на шерсти мертвого котенка, которого нашли рядом с домом отравившейся семьи из села Красная Сопка Красноярского края. Об этом руководитель регионального управления криминалистики ГСУ СК РФ сообщил 5-tv.ru.

«Компоненты инсектицидного средства были обнаружены на телах погибших и на шерсти умершего погибшего котенка, труп которого мы изъяли на свалке. Эксперты установили, что эти инсектициды, а точнее вещества, входящий в их состав, обладают кардио токсическим действием, паралитическим действием и вызывают расстройство желудочно-кишечного тракта. Это их свойство. Здесь рассматривается версия о несоблюдении техники использования этих инсектицидов в быту», — рассказал Кротов.

В ходе допроса глава семейства рассказал, что вечером 20 сентября он распылил в доме средство от насекомых. По его словам, после этого все вышли из дома. Вернулись через некоторое время.

«Из первичных показаний следует, что помещение после этого не проветривалось. Однако одна форточка была открыта небольшая», — добавил Кротов.

Расследование этого дела продолжается. Экспертиза уже установила, что опасных веществ не было в еде, которой семья ужинала вечером перед тем самым роковым днем.

Историю семейной трагедии в Красноярском крае и новые подробности дела смотрите в эфире итоговой программы Известия. Главное 28 сентября в 00:00.

Смертельное отравление семьи в Красноярском крае

О трагедии в селе Красная Сопка Назаровского района Красноярского края, где отравилась семья с четырьмя несовершеннолетними детьми, стало известно 21 сентября. В этот день около 11 часов утра все члены семьи почувствовали себя плохо и обратились в больницу с признаками пищевого отравления.

Известно, что вечером перед случившимся вся семья употребляла в пищу курицу и пельмени, купленные в местном магазине. Правоохранители сразу начали проверять версию о том, что они отравились пищей.

В результате резкого ухудшения самочувствия шестилетняя девочка и 13-летний мальчик скончались в день госпитализации, 21 сентября. Остальных в тяжелом состоянии авиацией доставили в лечебные учреждения Красноярска и Ачинска. Позднее в больнице скончались еще два ребенка.

Позднее стало известно, что в отобранных пробах товаров, которыми питалась семья, не выявили превышения вредных веществ. Кроме того, приоритетной версией причины отравления семьи является аэрозольный препарат от насекомых. Его следы нашли в проведенных пробах рвотных масс погибших.

«В рамках проводимых экспертиз имеется прямое подозрение на отравление семьи аэрозольным препаратом от насекомых, которым обрабатывалось помещение дома накануне», — сообщили в прокуратуре.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из магазинов Красной Сопки изъяли средства от насекомых.